Ба більше, у самих українських військових будуть питання до тих, хто вирішив їх розшукувати. Про це в етері телемарафону повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, пише 24 канал.

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Божевільні ідеї слідчого комітету Росії

Коментуючи божевільні заяви країни-терористки, Михайло Подоляк іронічно зазначив, що, вочевидь, сьогодні день відкритих дверей у спеціальних лікарських стаціонарних закладах.

Мені здається, що і пан Сирський, і пан Залужний особисто прийдуть, тільки будуть нюанси. Прийдуть до цих людей, які оце там написали, і зададуть певні їм питання зустрічні. Нехай вони трошки почекають,

– сказав радник ОП.

Михайло Подоляк також порівняв Росію з умовним бандитом, який став прокурором чи головою слідчого комітету, та підкреслив, що навіть при цьому він не може "свої понятійні речі маскувати під виконання якогось там закону, оголошувати когось у розшук". І це потрібно буде донести до країни-окупантки.

Адже саме бандити повинні сидіти на лаві підсудних. І, як підкреслив радник, це буде зроблено українськими збройними силами.

Росія сама себе дискредитує

Також Михайло Подоляк зазначив, що якщо говорити серйозно, то такі оголошення "остаточно дискредитують Росію як країну, яка має хоча б якусь краплю адекватності". Адже вона спершу розв'язала неспровоковану війну у сусідній державі, понад рік вбиває та мордує її громадян, а потім оголошує в розшук тих, хто їй протистоїть у цій агресії.

Ви почали війну, в нас сьогодні злочин агресії вже практично доведений, 24 лютого ви почали цю агресію … ви почали війну. І ви до війни ставитеся так, що навіть начебто ви маєте якісь впливи на українську дійсність. Ні,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Також він наголосив, що війна Росії проти України завершиться і завершиться справедливо – програшем країни-окупантки. Адже не може існувати масштабна держава, яку довгий час всі боялися і яка:

порушує правила міждержавного спілкування,

абсолютно ігнорує міжнародне право,

постійно у будь-якому зручному випадку використовує ядерний чи якийсь інший конвенційний шантаж.

Маємо це зупинити, інакше світ завжди буде нестабільним, а Україна постійно буде під тиском початку іншого етапу війни. Нам з вами це не треба і тому ми готові разом з Залужним і Сирським прийти до слідчого комітету і відповідно (висловити – 24 Канал) зустрічні претензії. Ну, і заарештувати їх там, певно,

– підсумував радник Офісу президента.

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