Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 24 Каналу заявил, что от корабля оккупантов остался каркас. Он добавил, что россияне сами демонстрируют фото, насколько это судно способно называться "кораблем". Отметим, что "Новочеркасск" поразили ночью в Феодосии.

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"Корабль уже в конце концов красуется на фотографиях по всем соцсетям. Точнее то, что от него осталось. Там один железный каркас фактически", – подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ.

Игнат добавил, что если был такой серьезный взрыв, то, возможно, все, что было рядом, также имеет определенные повреждения. В результате взрыва был мощный пожар. Известно, что ездило много карет скорой помощи.

То есть однозначно и экипаж получил соответствующие повреждения. Будем надеяться, что максимального эффекта достиг этот удар,

– отметил Юрий Игнат.

В то же время он призвал дождаться официальных заявлений и, возможно, спутниковых снимков. Все, чтобы можно было посмотреть, что произошло.

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