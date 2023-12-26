Ориентировочно в 2:30 26 тактическая авиация Воздушных сил ВСУ попала по "Новочеркасску". Детонация продолжалась очень долго.Смотрите также Не будет врагу спокойного места в Украине: Зеленский отреагировал на уничтожение "Новочеркасска"
Видео с прилетом по "Новочеркасску"
Сам момент ракетного удара по большому десантному кораблю попал на видео. На кадрах слышен громкий взрыв и видно, что "Новочеркасск" сразу сдетонировал.
Видео со взрывом в порту:
Также в сеть попал момент, как взрыв смотрелся в центре города. Удаление от порта где-то 900 метров. В результате взрывной волны открылась даже тяжелая металлическая дверь в подъездах, а на улице стало ясно, как днем.
Как взрывная волна ощущалась в Феодосийском центре: смотрите видео
В местных телеграмм-каналах отметили, что из ближайших в порт домов эвакуировали 350 человек. Также оккупанты перекрывали движение на улицах Десантников и Красноармейска.
Детонация была настолько сильной, что в результате взрывов пожара вспыхнули не только в порту. Мониторинговая группа "Крымского ветра" зафиксировала 2 ячейки возгорания в порту и 3 – за его пределами. Площадь пожара в порту достигала более 1000 метров.
Пожар в Феодосийском порту: фото Крымский ветер
Также сообщается, что поврежден железнодорожный вокзал. Именно поэтому пригородные поезда из Феодосии отправятся от Айвазовска.
Что известно о попадании в "Новочеркасск"
- Ориентировочно в 02:30 26 декабря Украина с помощью тактической авиации. атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" в Феодосийском районе.
- Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что к такой впечатляющей операции причастны не только пилоты, но и другие спецподразделения, которые не афишируют это. Он также сообщил, что на борту корабля был мощный боекомплект.
- Начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк уточнила, что враг использует большие десантные корабли как логистические объекты для транспортировки важных грузов.
- Она также предположила, что могла быть поврежден еще один корабль, ведь в портовой инфраструктуре все размещено близко,
- Представитель украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук уточнил, что уничтожение "Новочеркасска" – существенная потеря для оккупантов. Он отметил, что информацию о том, что именно было на том корабле, со временем предоставят наши партизаны.
- В сети есть предположение, что на борту находились "Шахеды". Однако пока нет подтвержденной информации об этом.