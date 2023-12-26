Орієнтовно о 2:30 26 тактична авіація Повітряних сил ЗСУ влучила по "Новочеркаську". Детонація тривала дуже довго.
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Відео з прильотом по "Новочеркаську"
Сам момент ракетного удару по великому десантного кораблю потрапив на відео. На кадрах чути гучний вибух і видно, що"Новочеркаськ" одразу здетонував.
Відео з вибухом у порту:
Також у мережу потрапив момент, як вибух виглядав у центрі міста. Віддалення від порту десь 900 метрів. Внаслідок вибухової хвилі відкрилися навіть важкі металеві двері в під'їздах, а на вулиці стало ясно, як вдень.
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У місцевих телеграм-каналах зазначили, що з найближчих до порту будинків евакуювали 350 людей. Також окупанти перекривали рух на вулицях Десантників та Червоноармійська.
Детонація була настільки сильною, що внаслідок вибухів пожежі спалахнули не лише в порту. Моніторингова група "Кримського вітру" зафіксувала 2 осередки загоряння в порту і 3 – за його межами. Площа пожежі у порту сягала понад 1000 метрів.
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Також повідомляється, що пошкоджено залізничний вокзал. Саме тому приміські потяги з Феодосії вирушатимуть від Айвазовська.
Що відомо про влучання у "Новочеркаськ"
- Орієнтовно о 02:30 26 грудня Україна за допомогою тактичної авіації атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ" в районі Феодосії.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що до такої вражаючої операції причетні не лише пілоти, а й інші спецпідрозділи, які не афішують це. Він також повідомив, що на борту корабля був потужний боєкомплект.
- Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк уточнила, що ворог використовує великі десантні кораблі як логістичні об'єкти для транспортування важливих вантажів.
- Вона також припустила, що міг бути пошкоджений ще один корабель, адже в портовій інфраструктурі все розміщене близько.
- Речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук уточнив, що знищення "Новочеркаська" – суттєва втрата для окупантів. Він зазначив, що інформацію про те, що саме було на тому кораблі, згодом нададуть наші партизани.
- У мережі є припущення, що на борту були "Шахеди". Однак наразі немає підтвердженої інформації про це.