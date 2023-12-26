У ніч проти 26 грудня в тимчасово окупованій Феодосії у Криму українські Сили оборони знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ". Про ймовірне пошкодження ще одного російського корабля в етері Київ 24 розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує 24 Канал.

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Що відомо про ще один пошкоджений корабель

Нам потрібна дорозвідка у Феодосії та отримання вичерпної інформації по усіх уражених цілях. Цілком ймовірно, що був пошкоджений ще один корабель, адже в портовій інфраструктурі все знаходиться близько,

– зазначила Гуменюк.

Вона наголосила, що на відміну від ворога, Сили оборони надають вичерпну та достовірну інформацію, яку завжди перевіряють.

За словами Гуменюк, "не зважаючи на те, що могли врахувати відстань, яка необхідна у цілях безпеки між бойовими одиницями, вибух такої потужності міг пошкодити й інші об'єкти".

Також вона наголосила, що варто дочекатися підтвердження від розвідки.

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