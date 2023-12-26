Про ураження російського корабля уночі повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Вже на ранок у ЗСУ розкрили, чим атакували ВДК "Новочеркаськ".
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Російський корабель атакували ракетами
На ранок у Повітряних силах підтвердили знищення російського ВДК "Новочеркаськ". Так, близько 02:30 26 грудня тактична авіація ЗСУ атакувала судно у порту тимчасово окупованої Феодосії. Удару по "Новочеркаську" завдали крилатими ракетами.
Тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ" в районі Феодосії. Результат – "на ліцо",
– мовиться у повідомленні.
До слова, уночі Олещук наголосив, що російського флоту стає все менше. Також командувач Повітряних сил подякував українським пілотам за філігранну роботу.
"Цього разу услід за флагманом ЧФ Росії – крейсером "Москва", прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дякую пілотам Повітряних сил та усім причетним за філігранну роботу! Одягайте штани і "по-домашнєму уєзжайтє" з нашого Криму, поки ще не пізно!", – мовиться у дописі Олещука.
Вибухи у Криму: останні новини
- Останніми днями у тимчасово окупованому Криму стає все більш "тривожно". Чи не щодня там лунають вибухи, а окупанти те й роблять, що перекривають Кримський міст.
- Так, зранку 24 грудня у тимчасово окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. У мережі повідомляли про звук, схожий на проліт ракети, однак окупаційна влада Криму ніяк не прокоментувала вибухи.
- Неспокійно було на окупованому півострові й 23 грудня. У мережі повідомляли про потужні вибухи, а згодом з'явилися заяви про перекриття Кримського мосту. Окупанти заявили про застосування так званої "димової завіси" й попередили про тимчасове обмеження руху через переправу. Що стало причиною такого переполоху російських загарбників – невідомо, адже окупаційна влада ніяк не прокоментувала ці події.
- Перекривали Кримський міст і 21 грудня. Тоді окупанти заявляли про нібито "ракетну небезпеку". Окрім того, в Керчі також пролунало щонайменше 4 вибухи. Традиційно, окупанти ніяк не прокоментували події, а згодом сухо констатували, що рух на переправі відновлено.