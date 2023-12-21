Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Перші вибухи у тимчасово окупованому Криму пролунали близько о 14:10, передає 24 Канал.

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Окупанти перекрили Кримський міст після вибухів

У місцевих телеграм-каналах повідомляють, що спочатку пролунало 2 потужних вибухи у Керчі. За кілька хвилин – ще два.

Після цього окупанти повідомили, що рух Кримським мостом тимчасово перекрили. У кримських телеграм-каналах окупанти заявили одночасно й нібито про "ракетну небезпеку", й "атаку безпілотників".

Як повідомляють місцеві жителі, після вибухів у небо здійнявся дим у районі Індустріального шосе.



Після вибухів у Керчі здійнявся стовп диму / Фото "Кримський вітер"

Російські пропагандисти традиційно заявили про роботу "пе-ве-о" й повідомляють про буцімто "успішне відбиття атаки". Ясна річ, окупанти стверджують також, що "пошкоджень немає". А ось, чому в Керчі після вибухів з'явився дим, загарбники вирішили не пояснювати.

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