Окупантів продовжує навідувати "бавовна". Перед Днем Святого Миколая вона завітала з вибуховими "подарунками". Деталі розповіли джерела 24 Каналу.

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"Морський нефтяний термінал" уразили вранці 5 грудня. Для окупантів – це важливий інфраструктурний об'єкт. Він забезпечує загарбників паливом.

Сьогодні зранку СБУ та ГУР МО вразили "Морський нефтяний термінал" у Феодосії. Це важливий інфраструктурний об'єкт, який забезпечує паливом російські війська. По ньому відпрацювали українські безпілотники,

– мовиться у повідомленні.

Який результат атаки

Джерела 24 Каналу повідомили, що дрони влучили у ціль. Наслідки для російських окупантів – доволі суттєві. На території термінала зберігають близько 30 резервуарів палива. Палало – красиво.

"Бавовна" у Криму 5 грудня – головне

Російським окупантам продовжують нагадувати, що у них залишилося зовсім мало часу. Зокрема, безпілотники СБУ вразили в Криму низку важливих військових об'єктів.

Зокрема, мовиться про: