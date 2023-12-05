Попри постійні атаки, українські захисники продовжують контролювати частину міста. Разом з тим, росіяни продовжують фантазувати й у своїх пропагандистських сюжетах розповідають про буцімто "взяття Мар'їнки", але це не відповідає дійсності.

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Україна продовжує контролювати частину Мар'їнки

Росія не полишає планів захопити Мар'їнку. Лише протягом минулої доби, за даними Генштабу ЗСУ, наші захисники відбили 18 російських атак й продовжують контролювати частину міста.

Зараз Росія, ймовірно, контролює частину забудованої території. Проте українські сили продовжують утримувати території у західній частині міста,

– стверджують у британській розвідці.

Там також додали, що Мар'їнка перебуває на лінії фронту з 2014 року й мала населення у 9 тисяч осіб. Нині місто вщент зруйновано, а будинки перетворилися на руїни, й це підтверджують кадри з різних дронів.

У розвідці Великої Британії повідомили, що поновлення російських штурмів у Мар'їнці є частиною планів Кремля захопити якнайбільше територій Донецької області.

"Ймовірно, це (захоплення усієї Донецької області – 24 Канал) все ще є одна з головних цілей Кремля", – додали у розвідці.

Штупун розвіяв фейки російського міноборони

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону розповів про ситуацію навколо Мар'їнки. Він підтвердив, що росіяни на Авдіївському та Мар'їнському напрямку ведуть наступальні операції, застосовують різне озброєння та різні підрозділи. Зокрема, Мар'їнку в основному штурмують підрозділи "Шторм Z", а для штурмів поблизу Авдіївки ворог застосовує мотострільців і нещодавно мобілізованих росіян.

Штупун також пояснив, що вкиди російського міноборони про те, що буцімто "90% міста перейшло під їхній контроль", не відповідають дійсності. Він додав, що Росія постійно бреше для того, аби піднести суспільству якісь "перемоги".

У Мар'їнці тривають бої, як і багато років перед цим. Ворог наразі не взяв Мар'їнку, як він заявляє. Там тривають жорсткі та кровопролитні бої,

– повідомив Штупун.