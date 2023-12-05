Несмотря на постоянные атаки, украинские защитники продолжают контролировать часть города. Вместе с тем, россияне продолжают фантазировать и в своих пропагандистских сюжетах рассказывают о якобы "взятии Марьинки", но это не соответствует действительности.

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Украина продолжает контролировать часть Марьинки

Россия не оставляет планов захватить Марьинку. Только за прошедшие сутки, по данным Генштаба ВСУ, наши защитники отбили 18 российских атак и продолжают контролировать часть города.

Сейчас Россия, вероятно, контролирует часть застроенной территории. Однако украинские силы продолжают удерживать территории в западной части города,

– утверждают в британской разведке.

Там также добавили, что Марьинка находится на линии фронта с 2014 года и имела население в 9 тысяч человек. Сейчас город полностью разрушен, а дома превратились в руины, и это подтверждают кадры из разных дронов.

В разведке Великобритании сообщили, что возобновление российских штурмов в Марьинке является частью планов Кремля захватить больше территорий Донецкой области.

"Вероятно, это (захват всей Донецкой области - 24 Канал) все еще одна из главных целей Кремля", – добавили в разведке.

Штупун развеял фейки российского минобороны

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона рассказал о ситуации вокруг Марьинки. Он подтвердил, что россияне на Авдеевском и Марьинском направлениях ведут наступательные операции, применяют разное вооружение и разные подразделения. В частности, Марьинку в основном штурмуют подразделения "Шторм Z", а для штурмов вблизи Авдеевки враг применяет мотострелков и недавно мобилизованных россиян.

Штупун также пояснил, что вбросы российского минобороны о том, что "90% города перешло под их контроль", не соответствуют действительности. Он добавил, что Россия постоянно лжет для того, чтобы преподнести обществу какие-то "победы".

В Марьинке продолжаются бои, как и многие годы до этого. Враг пока не взял Марьинку, как он заявляет. Там продолжаются жесткие и кровопролитные бои,

– сообщил Штупун.