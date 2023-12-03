Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко сказал 24 Каналу, что россияне подтягивают резервы и пытаются атаковать именно на Востоке, потому что имеют определенные "возможности" на этом участке фронта. Одна из их целей – затягивание ситуации.

Смотрите также Россияне давят под Бахмутом и Авдеевкой: как через неделю сменилась линия фронта

Путин хотел показать, что он "стратег"

Активизация действий оккупантов в Донецкой и Луганской областях, а также на границе Луганской с Харьковской областью связана с несколькими факторами:

оккупантам легче наладить логистические пути на восток Украины из России для поставки оружия;

есть приказ Владимира Путина выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и захватить хотя бы один город;

Авдеевка и свое время Угледар рассматривались российскими войсками как направления быстрого успеха и прорыва линии обороны ВСУ. Однако, когда они застряли, то прекращение наступления означало поражение для российского командования. На это оно никогда не согласится, и россияне будут продолжать атаковать до тех пор, пока не возникнет серьезная угроза на другом направлении или они переакцентируют внимание на другой участок фронта.

Восточное направление должно было представить способность российской армии при переходе от отступления к контрнаступлению. Это должно было продемонстрировать как возможности россиян работать на поле боя, так и то, что Путин – "стратег", и вместе с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым они работают как крупные полководцы и могут провести широкомасштабные наступательные операции,

– отметил Председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Но не так сложилось, как им хотелось. В то же время признать поражение особенно перед президентскими выборами Кремль не может.

Обратите внимание! Выборы президента в России должны пройти в марте 2024 года. Однако Владимир Путин не заявил, что будет баллотироваться на очередной срок и будет участвовать в выборах.

Какая ситуация на Востоке Украины: смотрите видео

ВСУ может воспользоваться ситуацией

Россияне сейчас пытаются затягивать ситуацию, потому что отлично понимают, если ослабят давление на Востоке Украины, то украинские силы обязательно этим воспользуются. Будут контратаковать либо на Востоке, либо на Юге.

Если россияне проявят слабость на Востоке, то для них это грозит потерей рубежей даже зимой. Левый берег Днепра в 2022 году это очень хорошо продемонстрировал. Когда они сконцентрировали свои войска на Востоке, украинским защитникам удалось форсировать Днепр и занять несколько плацдармов на левом берегу Днепра.

"Теперь все попытки российских войск в том направлении сводятся к сужению плацдармов ВСУ, а не к предотвращению появления наших войск на левом берегу, что несет серьезную угрозу для российской южной группировки, а также оккупированном Крыму", – уверен Иван Тимочко.

Что происходит на Востоке: коротко