За прошедшие сутки на фронте произошло 88 боевых столкновений. На каких участках фронта было горячее всего, читайте дальше.

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Непростая ситуация на Востоке

Враг не перестает атаковать на большинстве восточных направлений.

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На Юге ВСУ удерживают позиции на левобережье Днепра

На Севере враг совершает диверсии

По данным Генштаба, за прошедшие сутки подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 3 складам боеприпасов и 4 артиллерийским средствам противника.