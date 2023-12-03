За прошедшие сутки на фронте произошло 88 боевых столкновений. На каких участках фронта было горячее всего, читайте дальше.

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Непростая ситуация на Востоке

Враг не перестает атаковать на большинстве восточных направлений.

Так, на Купянском направлении противник совершил штурмы в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Здесь Силы обороны отбили 7 вражеских атак.

Оккупанты атакуют возле Синьковки Харьковской области: смотрите на карте

На Лиманском направлении россияне безуспешно пытались перехватить инициативу в районе Серебрянского лесничества Луганской области. Украинские военные остановили 4 атаки противника.

На Бахмутском направлении оккупанты активизировались в районах Богдановки, Ивановского, Андреевки и Клещеевки Донецкой области. Аж 21 атака была отбита нашими защитниками. В то же время Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Бои в районе Клещеевки Донецкой области: что происходит на фронте

На Авдеевском направлении российские военные не оставляют попыток окружить Авдеевку. Силы обороны препятствуют намерениям противника и наносят ему значительные потери. Безуспешно захватчики наступали в районах восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области. Всего здесь отбито 25 атак.

Россияне хотят окружить Авдеевку: смотрите на карте

На Марьинском направлении оккупанты провели неудачные штурмы в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. 11 раз враг получил леща от украинских военных.

На Шахтерском направлении тоже оказались безуспешными вражеские штурмы в районах юго-восточнее Угледара, западнее Старомайорского Донецкой области, где нашими воинами отбиты 3 атаки.

На Юге ВСУ удерживают позиции на левобережье Днепра

На Запорожском направлении противник 12 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Работиного, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, истощая противника вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левом берегу Днепра, ведут контрбатарейную борьбу и наносят огненное поражение по тылам противника.

На Севере враг совершает диверсии

На Северском да Слобожанском направлениях россияне проводят активную диверсионную деятельность для того, чтобы не разрешить Украине перебросить свои подразделения с северной границы на другие участки фронта.

На Волынском да Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 3 складам боеприпасов и 4 артиллерийским средствам противника.