За минулу добу на фронті відбулося 88 бойових зіткнень. На яких ділянках фронту було найгарячіше, читайте далі.

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Непроста ситуація на Сході

Ворог не припиняє атакувати на більшості східних напрямків.

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Бої у районі Клищіївки Донецької області: що відбувається на фронті

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На Півдні ЗСУ утримують позиції на лівобережжі Дніпра

На Півночі ворог здійснює диверсії

За даними Генштабу, минулої доби підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 3 складам боєприпасів та 4 артилерійським засобам противника.