Так, протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетного та 45 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Що змінилося на Сході України

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки Харківської області.

ЗСУ відбили атаки росіян біля Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника в районі Серебрянського лісництва Луганської області.

Ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 16 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Сили оборони відбили атаку ворога біля Богданівки: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 21 атаку противника в районах східніше Новокалинового та Новобахмутівки, а також в районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Первомайського Донецької області.

Росіяни намагалися атакувати біля Новокалинового: дивіться на карті

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 8 атак.

ЗСУ стримали росіян біля Мар'їнки: дивіться на карті

На Шахтарському напрямку наші воїни відбили атаку противника в районі Старомайорського Донецької області.

Окупанти штурмували Старомайорське: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного. Також наші захисники відбили 3 атаки противника в районі Новопокровки Запорізької області.

Росіяни намагалися відновити позиції біля Роботиного: дивіться на карті

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Як змінився на фронт на інших напрямках

На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 по зенітно-ракетних комплексах та 2 по складах боєприпасів противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню противника та зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцир".