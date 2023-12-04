ЗСУ відбили атаки росіян біля Синьківки: дивіться на карті
Ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ на Лиманському напрямку: дивіться на карті
Сили оборони відбили атаку ворога біля Богданівки: дивіться на карті
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Яка ситуація на Півдні
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Як змінився на фронт на інших напрямках
Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 по зенітно-ракетних комплексах та 2 по складах боєприпасів противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню противника та зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцир".