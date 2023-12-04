Так, протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетного та 45 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Що змінилося на Сході України

ЗСУ відбили атаки росіян біля Синьківки: дивіться на карті

Ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Сили оборони відбили атаку ворога біля Богданівки: дивіться на карті

Росіяни намагалися атакувати біля Новокалинового: дивіться на карті

ЗСУ стримали росіян біля Мар'їнки: дивіться на карті

Окупанти штурмували Старомайорське: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

Росіяни намагалися відновити позиції біля Роботиного: дивіться на карті

Як змінився на фронт на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 по зенітно-ракетних комплексах та 2 по складах боєприпасів противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню противника та зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцир".