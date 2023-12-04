Так, за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 45 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Что изменилось на Востоке Украины

На Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага в районах Синьковки Харьковской области.

ВСУ отразили атаки россиян возле Синьковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

Враг пытался штурмовать позиции ВСУ на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Бахмутском направлении наши воины отразили 16 атак врага в районах Богдановки, Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Силы обороны отразили атаку врага возле Богдановки: смотрите на карте

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 21 атаку противника в районах восточнее Новокалинового и Новобахмутовки, а также в районах Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области.

Россияне пытались атаковать у Новокалинового: смотрите на карте

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отразили 8 атак.

ВСУ удержали россиян возле Марьинки: смотрите на карте

На Шахтерском направлении наши воины отразили атаку противника в районе Старомайорского Донецкой области.

Оккупанты штурмовали Старомайорское: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага, пытавшегося восстановить утраченное положение в районах южнее Работино. Также наши защитники отразили 3 атаки противника в районе Новопокровки Запорожской области.

Россияне пытались восстановить позиции у Работино: смотрите на карте

В то же время на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Как изменился на фронт по другим направлениям

На Волынском и Полесском направлениям Оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 по зенитно-ракетным комплексам и 2 по складам боеприпасов противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по тяжелой огнеметной системе залпового огня противника и зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь".