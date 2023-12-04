Так, за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 45 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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Что изменилось на Востоке Украины
ВСУ отразили атаки россиян возле Синьковки: смотрите на карте
Враг пытался штурмовать позиции ВСУ на Лиманском направлении: смотрите на карте
Силы обороны отразили атаку врага возле Богдановки: смотрите на карте
Россияне пытались атаковать у Новокалинового: смотрите на карте
ВСУ удержали россиян возле Марьинки: смотрите на карте
Оккупанты штурмовали Старомайорское: смотрите на карте
Какая ситуация на Юге
Россияне пытались восстановить позиции у Работино: смотрите на карте
Как изменился на фронт по другим направлениям
Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 по зенитно-ракетным комплексам и 2 по складам боеприпасов противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по тяжелой огнеметной системе залпового огня противника и зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь".