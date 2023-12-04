Если еще полгода назад пуски КАБов были одиночными, теперь их может быть до сотни в день. Об этом говорится в обзоре аналитиков Института изучения войны (ISW).

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В ISW цитируют спикера Воздушных сил Украины полковника Юрия Игната, который заявил, что украинская противовоздушная оборона побуждает российские силы увеличить использование бомб КАБ, ведь для их применения российские самолеты не могут залетать в радиус действия украинских ПВО.

"КАБ неточные, и поэтому российские войска запускают большое количество бомб, чтобы поразить украинские цели", – говорится в сообщении.

Также Игнат заявил, что российская авиация ежедневно запускает в среднем около 100 планирующих бомб по украинским объектам вдоль линии фронта, поэтому Украине нужны системы противовоздушной обороны большой дальности и истребители F-16, чтобы противостоять текущей угрозе российской авиации.

Особенно часты атаки на Юге

Также аналитики приняли во внимание заявление спикера Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна относительно того, что оккупанты все чаще сбрасывают КАБы на прифронтовые территории.

Украинский потенциал противовоздушной обороны побудил российские силы использовать штурмовики Су-35 и Су-34 для нанесения дистанционных ударов управляемыми бомбами с 50 до 70 километров по линии боевого столкновения, – говорится в сообщении.

Отмечают, что заявления Штупуна согласовываются с наблюдениями аналитиков: Россия все чаще использует ФАБ по всей линии фронта, особенно на юге Украины.

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