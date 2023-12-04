Якщо ще пів року тому пуски КАБів були поодинокими, тепер їх може бути до сотні на день. Про це йдеться в огляді аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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В ISW цитують речника Повітряних сил України полковника Юрія Ігната, який заявив, що українська протиповітряна оборона спонукає російські сили збільшити використання бомб КАБ, адже для їх застосування російські літаки не можуть залітати в радіус дії української ППО.

"КАБ є неточними, і тому російські війська запускають велику кількість бомб, щоб вразити українські цілі", – ідеться у повідомленні.

Також Ігнат заявив, що російська авіація щодня запускає в середньому близько 100 плануючих бомб по українських об'єктах уздовж лінії фронту, а тому Україні потрібні системи протиповітряної оборони великої дальності та винищувачі F-16, щоб протистояти поточній загрозі російської авіації.

Особливо частими є атаки на Півдні

Також аналітики взяли до уваги заяву речника Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна щодо того, що окупанти все частіше скидають КАБи на прифронтові території.

Український потенціал протиповітряної оборони спонукав російські сили використовувати штурмовики Су-35 і Су-34 для завдання дистанційних ударів керованими бомбами з 50 до 70 кілометрів за лінією бойового зіткнення, – ідеться у повідомленні.

Зазначають, що заяви Штупуна узгоджуються зі спостереженнями аналітиків: Росія усе частіше використовує ФАБи по всій лінії фронту, особливо на півдні України.

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