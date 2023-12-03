Попри те, що нашим захисникам не вдалося збити усі ворожі цілі, Юрій Ігнат вважає це прекрасним результатом. Речник Повітряних сил в ефірі телемарафону пояснив свою думку.
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На Заході дивуються
За словами Ігната, оцінка роботи ППО має бути завжди позитивною. Адже наші захисники неба роблять здавалося б неможливе.
Західні партнери дивуються, як ми такими засобами, що маємо сьогодні на озброєнні, збиваємо такі речі, як "Шахеди" чи крилаті ракети,
– сказав Ігнат.
Партнерів вражає те, що можна старим радянським озброєння збивати крилаті ракети та інші цілі.
10 із 12 – це безумовно прекрасний результат,
– наголосив речник ПС.
Також Ігнат додав, що не може розповідати, куди влучили чи не влучили два незбиті "Шахеди". Втім, певна річ, у звіті міноборони Росії йтиметься про те, що вони все "унічтожілі".
Це гарні результати, які ми бачимо з дня у день. Згадайте Київ, 75 безпілотників. І далі типові атаки – по 10-15 "Шахедів" плюс одна – дві авіаційні керовані ракети Х-59. Так ворог тривожить нас щоночі,
– розповів речник Повітряних сил.
Куди били росіяни вночі
- Уночі окупанти запускали ударні безпілотники у кілька хвиль. Вони заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область.
- Більшість "Шахедів" українські військові знищили на Миколаївщині.
- Іншу частину ударних безпілотників ворог скерував у північно-західному напрямку.
- Їх збили у районі Старокостянтинова Хмельницької області.
- Крім того, росіяни пускали з території Бєлгородщини керовану ракету X-59. Вона "не досягла своєї цілі".