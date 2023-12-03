Попри те, що нашим захисникам не вдалося збити усі ворожі цілі, Юрій Ігнат вважає це прекрасним результатом. Речник Повітряних сил в ефірі телемарафону пояснив свою думку.

Дивіться також Нічна атака "Шахедами": на Хмельниччині відпрацювала ППО

На Заході дивуються

За словами Ігната, оцінка роботи ППО має бути завжди позитивною. Адже наші захисники неба роблять здавалося б неможливе.

Західні партнери дивуються, як ми такими засобами, що маємо сьогодні на озброєнні, збиваємо такі речі, як "Шахеди" чи крилаті ракети,

– сказав Ігнат.

Партнерів вражає те, що можна старим радянським озброєння збивати крилаті ракети та інші цілі.

10 із 12 – це безумовно прекрасний результат,

– наголосив речник ПС.

Також Ігнат додав, що не може розповідати, куди влучили чи не влучили два незбиті "Шахеди". Втім, певна річ, у звіті міноборони Росії йтиметься про те, що вони все "унічтожілі".

Це гарні результати, які ми бачимо з дня у день. Згадайте Київ, 75 безпілотників. І далі типові атаки – по 10-15 "Шахедів" плюс одна – дві авіаційні керовані ракети Х-59. Так ворог тривожить нас щоночі,

– розповів речник Повітряних сил.