Деталі нічної атаки та її наслідків розповіли в ОВА. Про це пише 24 Канал.

До речі Мають великі списки, це і військові об'єкти, й інфраструктура, – Ігнат про атаку "Шахедів"

Інформації про постраждалих немає

Під час повітряної тривоги в Хмельницькому районі працювали сили протиповітряної оборони.

Станом на цей час повідомлень до відповідних служб про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило,
– зазначили в ОВА о 09:04.

Також подякували українським захисникам за оборону неба.

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Скільки ворожих цілей збили цієї ночі

  • Вранці у Повітряних силах повідомили, що окупанти атакували Україну 12 ударними безпілотниками та однією керованою авіаційною ракетою Х-59.
  • "Шахеди" атакували у декілька хвиль. Вони заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область.
  • Саме на Миколаївщині, у зоні відповідальності повітряного командування "Південь", ППО збила більшість ворожих дронів.
  • Решта – прямували в північно-західному напрямку. Їх збили в районі Старокостянтинова на Хмельниччині.
  • Українські захисники знищили 10 "Шахедів". Ракета Х-59 не досягла своєї цілі.