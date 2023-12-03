Деталі нічної атаки та її наслідків розповіли в ОВА. Про це пише 24 Канал.
До речі Мають великі списки, це і військові об'єкти, й інфраструктура, – Ігнат про атаку "Шахедів"
Інформації про постраждалих немає
Під час повітряної тривоги в Хмельницькому районі працювали сили протиповітряної оборони.
Станом на цей час повідомлень до відповідних служб про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило,
– зазначили в ОВА о 09:04.
Також подякували українським захисникам за оборону неба.
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Скільки ворожих цілей збили цієї ночі
- Вранці у Повітряних силах повідомили, що окупанти атакували Україну 12 ударними безпілотниками та однією керованою авіаційною ракетою Х-59.
- "Шахеди" атакували у декілька хвиль. Вони заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область.
- Саме на Миколаївщині, у зоні відповідальності повітряного командування "Південь", ППО збила більшість ворожих дронів.
- Решта – прямували в північно-західному напрямку. Їх збили в районі Старокостянтинова на Хмельниччині.
- Українські захисники знищили 10 "Шахедів". Ракета Х-59 не досягла своєї цілі.