Деталі нічної атаки та її наслідків розповіли в ОВА. Про це пише 24 Канал.

До речі Мають великі списки, це і військові об'єкти, й інфраструктура, – Ігнат про атаку "Шахедів"

Інформації про постраждалих немає

Під час повітряної тривоги в Хмельницькому районі працювали сили протиповітряної оборони.

Станом на цей час повідомлень до відповідних служб про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило,

– зазначили в ОВА о 09:04.

Також подякували українським захисникам за оборону неба.

Радимо прочитати Зима на фронті․ Як погода впливає на війну, наступ ЗСУ та просування росіян

Скільки ворожих цілей збили цієї ночі