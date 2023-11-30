Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він наголосив, що ці безпілотники все ж летять по відомих маршрутах, передає 24 Канал.

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Ігнат зауважив, що цілі й об'єкти, які російські загарбники хочуть вражати, залишаються незмінні. Зокрема, у них є великі списки, куди вони прагнуть пускати свої безпілотні літальні апарати.

На думку речника, окупантам відомі цілі, які вони мають вражати, а наші військові можуть лише здогадуватися, що саме це може бути.

Ми не можемо офіційно про це говорити, але це (можуть бути – 24 Канал) й військові об'єкти, критична інфраструктура наша. Зазвичай ворог кожний "Шахед" запрограмовує на ту чи іншу ціль,

– сказав Ігнат.

За його словами, ці "Шахеди" летять по відомих маршрутах, хоча кожного разу росіяни коригують ці маршрути й змінюють їх для того, щоб наші військові не очікували безпілотники на напрямку, на якому вони летіли буквально вчора.

"Власне такі речі відбуваються не вперше. Бачимо, що летять з південно-східного напрямку. Цього разу і Приморсько-Ахтарськ і окупований Крим, саме з цих напрямків з двох летіли "Шахеди"", – наголосив речник.

Він пояснив, що перша хвиля безпілотників була успішно знищена на Одещині, а далі противник по відпрацьованій схемі застосував по північних областях, а також на Заході. Зокрема, безпілотники долетіли до Хмельницької області, саме там, за словами Ігната, росіяни закінчують свої маршрути, а наші військові добивають ворожі літальні апарати.

Наостанок він наголосив, що мобільні вогневі групи потужно відпрацювали по "Шахедах" навіть попри те, що не всі цілі знищено, як це було попередньої доби.

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