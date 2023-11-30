У ранковому зведенні Генштабу повідомили про наслідки атаки та скільки цілей вдалось знищити.

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Минулої доби Росія вчергове атакувала цивільну інфраструктуру України керованою ракетою Х-31 та 2 зенітними ракетами С-300,

– ідеться у повідомлені.

У Генштабі додали, що, крім того, вночі окупанти знову завдали удару по нашій державі, застосувавши:

8 зенітних керованих ракет С-300;

та 20 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Скільки цілей знищено

За даними Генштабу, захисники знищили 14 ударних БпЛА. Відомо, що внаслідок атаки є руйнування.

Зокрема, пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, триповерховий житловий будинок у місті Мирноград Донецької області та інша цивільна інфраструктура.

Наслідки

Загарбники випустили по Донецькій області 8 ракет С-300. Внаслідок обстрілів пошкодження зафіксовано у Покровському районі, сюди противник спрямував 6 ракет, ще 2 ракетами із зенітно-ракетних комплексів С-300 ворог вдарив по Мирнограду.

Внаслідок обстрілів постраждало 10 осіб, серед них 4 дитини.

Унаслідок атаки постраждала і Хмельницька область: у Шепетівському районі пошкоджено агропідприємство. Минулось без постраждалих.