В утренней сводке Генштаба сообщили о последствиях атаки и сколько целей удалось уничтожить.
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За прошедшие сутки Россия в очередной раз атаковала гражданскую инфраструктуру Украины управляемой ракетой Х-31 и 2 зенитными ракетами С-300,
– говорится в сообщении.
В Генштабе добавили, что, кроме того, ночью оккупанты снова нанесли удар по нашему государству, применив:
- 8 зенитных управляемых ракет С-300;
- и 20 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".
Сколько целей уничтожено
По данным Генштаба, защитники уничтожили 14 ударных БПЛА. Известно, что в результате атаки есть разрушения.
В частности, повреждения получили частные жилые дома, трехэтажный жилой дом в городе Мирноград Донецкой области и другая гражданская инфраструктура.
В ОК "Юг" также сообщили, что их подразделения противовоздушной обороны этой ночью уничтожили 8 беспилотников: 5 в Одесской области и по 1 в Винницкой, Днепропетровской и Херсонской областях.
Последствия
Захватчики выпустили по Донецкой области 8 ракет С-300. В результате обстрелов повреждения зафиксированы в Покровском районе, сюда противник направил 6 ракет, еще 2 ракетами из зенитно-ракетных комплексов С-300 враг ударил по Мирнограду.
В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка.
В результате атаки пострадала и Хмельницкая область: в Шепетовском районе повреждено агропредприятие. Обошлось без пострадавших.