В утренней сводке Генштаба сообщили о последствиях атаки и сколько целей удалось уничтожить.

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За прошедшие сутки Россия в очередной раз атаковала гражданскую инфраструктуру Украины управляемой ракетой Х-31 и 2 зенитными ракетами С-300,

– говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что, кроме того, ночью оккупанты снова нанесли удар по нашему государству, применив:

8 зенитных управляемых ракет С-300;

и 20 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".

Сколько целей уничтожено

По данным Генштаба, защитники уничтожили 14 ударных БПЛА. Известно, что в результате атаки есть разрушения.

В частности, повреждения получили частные жилые дома, трехэтажный жилой дом в городе Мирноград Донецкой области и другая гражданская инфраструктура.

В ОК "Юг" также сообщили, что их подразделения противовоздушной обороны этой ночью уничтожили 8 беспилотников: 5 в Одесской области и по 1 в Винницкой, Днепропетровской и Херсонской областях.

Последствия

Захватчики выпустили по Донецкой области 8 ракет С-300. В результате обстрелов повреждения зафиксированы в Покровском районе, сюда противник направил 6 ракет, еще 2 ракетами из зенитно-ракетных комплексов С-300 враг ударил по Мирнограду.

В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка.

В результате атаки пострадала и Хмельницкая область: в Шепетовском районе повреждено агропредприятие. Обошлось без пострадавших.