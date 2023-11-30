Утром "Шахеды" с территории Винницкой области попали на Хмельнитчину. В области раздавались взрывы.

Смотрите также Расслабляться нельзя, – Свитан предположил, ждать ли украинцам массированные атаки врага

В Хмельницкой области работала ПВО

В 4.33 Воздушные силы сообщили об угрозе ударных беспилотников для Хмельницкой области. Около шести утра жители Шепетовского района могли слышать взрывы. По словам первого замглавы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, это была работа ПВО по вражеским целям.

Известно, что в результате ущерба, обломки "Шахеда" упали на территории бывшего завода. Травмированных нет. Пожар отсутствует. Повреждения устанавливаются.

Оккупанты запускали несколько групп "Шахедов"

В 23:44 Воздушные силы анонсировали движение очередной группы беспилотников из Херсонской области в северо-западном направлении. Первоначально угроза ударов дронами возникла для Николаевской и Днепропетровской областей. Впоследствии воздушная тревога распространилась на Полтавщину, Кировоградскую, Черкасскую, Киевскую, Житомирскую и Винницкую области. В конце концов "Шахеды" попали на территорию Хмельницкой области. Отбой дали в 5:40.

Следует отметить, что в Винницкой области тоже раздавались взрыви. Там работала ППО.

Обратите внимание! Вечером 29 ноября россияне запустили "Шахеды" по Одесщине. Тревога раздалась после 20:00 часов. Была угроза для Измаильского и Белгород-Днестровского районов Одесской области и для самой Одессы. Корреспонденты 24 Канала сообщили в 20:51 о взрывах в Одесской области. В 21:00 в Одесской области был повторный взрыв.