Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что массово врага это не будет останавливать. Он добавил, что оккупантов может остановить только серьезный катаклизм. Отметим, что "Шахеды" упали также в России.
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"Расслабляться нам точно не надо. Дроны будут идти. Приблизительно два десятка дронов. Плюс – минус 5 – 10 – точно смогут запускать чуть ли не каждую ночь", – подчеркнул Свитан.
Шторм не дает ударным дронам врага работать. Воздушные массы сносят любой летательный объект. Поэтому управлять полетом очень сложно. Тем более из-за нулевой температуры может быть оледенение.
Атака россиян по Украине в ночь на 29 ноября: смотрите видео
Кроме того, враг может запускать ракеты. В настоящее время в Черном море находится не менее 3-х ракетоносителей оккупантов. Это 1 фрегат, который может запустить 8 "Калибров" и 2 подлодки. Каждая из них имеет по 4 ракеты. В общем, захватчики могут запустить с Черного моря до 16 ракет. Однако на врага может повлиять мощный шторм.
Шторм больше влияет на принятие решений по запуску "Калибров", чем "Шахедов",
– отметил военный эксперт.
Российские самолеты могут выпускать ракеты за 1000 километров. В основном оккупанты запускают ракеты Х-31 или Х-59.
Чаще всего – это Х-59МК-2, которая может бить на 300 километров и имеет боевую часть до 300 килограммов. Однако, такие ракеты могут отклоняться от цели на десятки метров.
Вражеские атаки: главное
- Оккупанты в ночь на 29 ноября в очередной раз атаковали Украину. Враг выпустил 21 дрон-камикадзе. Их уничтожили украинские военные. Также россияне выпустили 3 ракеты Х-59. Две из них сбили силы ПВО, а третья – не попала в цель.
- Россияне ночью 28 ноября выпустили по Украине 1 "Шахед". Его сбили. Также под утро враг запустил на Юге разведывательный БПЛА. Ночью на Восточном направлении россияне применили авиационную ракету. А утром ударили по Запорожью баллистикой. Также в город прилетел "Калибр".
- Захватчики массированно атаковали Украину "Шахедами" в ночь на 25 ноября. Тогда силы ПВО уничтожили 71 из 75 дронов-камикадзе. На Киев оккупанты выпустили рекордное количество ударных БПЛА.