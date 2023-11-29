Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что массово врага это не будет останавливать. Он добавил, что оккупантов может остановить только серьезный катаклизм. Отметим, что "Шахеды" упали также в России.

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"Расслабляться нам точно не надо. Дроны будут идти. Приблизительно два десятка дронов. Плюс – минус 5 – 10 – точно смогут запускать чуть ли не каждую ночь", – подчеркнул Свитан.

Шторм не дает ударным дронам врага работать. Воздушные массы сносят любой летательный объект. Поэтому управлять полетом очень сложно. Тем более из-за нулевой температуры может быть оледенение.

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Кроме того, враг может запускать ракеты. В настоящее время в Черном море находится не менее 3-х ракетоносителей оккупантов. Это 1 фрегат, который может запустить 8 "Калибров" и 2 подлодки. Каждая из них имеет по 4 ракеты. В общем, захватчики могут запустить с Черного моря до 16 ракет. Однако на врага может повлиять мощный шторм.

Шторм больше влияет на принятие решений по запуску "Калибров", чем "Шахедов",

– отметил военный эксперт.

Российские самолеты могут выпускать ракеты за 1000 километров. В основном оккупанты запускают ракеты Х-31 или Х-59.

Чаще всего – это Х-59МК-2, которая может бить на 300 километров и имеет боевую часть до 300 килограммов. Однако, такие ракеты могут отклоняться от цели на десятки метров.

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