Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що масово ворога це не зупинятиме. Він додав, що окупантів може зупинити лише серйозний катаклізм. Зазначимо, що "Шахеди" впали також у Росії.

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"Розслаблятися нам точно не треба. Дрони йтимуть. Приблизно два десятки дронів. Плюс – мінус 5 – 10 – точно зможуть запускати ледь не щоночі", – наголосив Світан.

Шторм не дає ударним дронам ворога працювати. Повітряні маси зносять будь-який літальний об'єкт. Тому керувати польотом дуже складно. Тим паче через нульову температуру може бути обледеніння.

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Окрім того, ворог може запускати ракети. Нині у Чорному морі перебуває щонайменше до 3-х ракетоносіїв окупантів. Це 1 фрегат, який може запустити 8 "Калібрів" та 2 підводні човни. Кожен з них має по 4 ракети. Загалом загарбники можуть запустити із Чорного моря до 16 ракет. Однак на ворога може вплинути сильний шторм.

Шторм більше впливає на ухвалення рішень щодо запуску "Калібрів", ніж "Шахедів",

– зазначив військовий експерт.

Російські літаки можуть випускати ракети за 1000 кілометрів. В основному окупанти запускають ракети Х-31 або Х-59.

Здебільшого – це Х-59МК-2, яка може бити на 300 кілометрів та має бойову частину до 300 кілограмів. Однак такі ракети можуть відхилятися від цілі на десятки метрів.

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