Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що в Україні створюються нові підрозділи мобільних вогневих груп. Він також пояснив, як працюють "мобілки".

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Без мобільних вогневих груп було б дуже складно

Зокрема, мобільну вогневу групу потрібно забезпечити автотранспортом високої прохідності. Річ у тім, що "мобілку" оперативно направляють на маршрут "Шахеда", який під час атаки може маневрувати та змінювати напрямок.

При цьому радіус дії мобільної вогневої групи обмежений. Так, ПЗРК здатен знищувати повітряні цілі на відстані до 4 кілометрів, а кулемет ефективний у радіусі 1 – 2 кілометрів.

Відтак, як сказав Ігнат, від мобільності вогневої групи залежить і результат роботи.

Мобільні вогневі групи озброєні "зенітками", крупнокаліберними кулеметами, тепловізійним обладнанням, приладами нічного бачення, прожекторами та лазерними указками.

Також спікер розповів, що група складається з кількох людей: водія, оператора ПЗРК, стрільця "зенітки" та крупнокаліберного кулемета.

Ці всі люди одночасно відпрацьовують по "Шахеду". У них дуже мало часу… Десятки секунд, щоб влучити в "Шахед", який рухається по їхньому маршруту,

– сказав Ігнат.

За його словами, результат досягається завдяки досвіду й бажанню людей, а також озброєнню.

Спікер наголосив, що без мобільних вогневих груп було б важко. Він пояснив, що мобільні вогневі групи відіграють важливу роль, допомагаючи заощаджувати дефіцитні та життєво важливі для України зенітні керовані ракети.

Цими ракетами, як додав Ігнат, українські військові мають стримувати російську авіацію.

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