Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він пояснив типовість атаки кількістю безпілотників, яку цього разу пустили загарбники, передає 24 Канал.

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Ігнат розповів деталі про нічну атаку "Шахедами"

Юрій Ігнат зазначив, що вночі 25 листопада атака росіян "Шахедами" була нетиповою. Зокрема, українці бачили те, як українські військові знищили рекордну кількість ударних БпЛА.

Сьогодні ворог вдався до звичної тактики – атака невеликою кількістю, розділення на групи. Навіть 9 безпілотників, які були випущені з Приморсько-Ахтарська, теж по групах розділялися,

– підкреслив речник ПС.

Він також наголосив, що Сили оборони завжди відстежують рух ворожих безпілотників. Крім того, Ігнат відзначив ефективну роботу мобільних вогневих груп, які відпрацьовують по ворожих об'єктах "дедалі краще".

Наостанок він наголосив, що Повітряні сили покладають на мобільні вогневі групи усіх Сил оборони. Адже українським військовим потрібно берегти зенітні керовані ракети.

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