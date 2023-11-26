Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он объяснил типичность атаки количеством беспилотников, которую в этот раз пустили захватчики, передает 24 Канал.

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Игнат рассказал детали о ночной атаке "Шахедами"

Юрий Игнат отметил, что ночью 25 ноября атака россиян "Шахедами" была нетипичной. В частности, украинцы видели, как украинские военные уничтожили рекордное количество ударных БпЛА.

Сегодня враг прибег к привычной тактике – атака небольшим количеством, разделение на группы. Даже 9 беспилотников, выпущенных из Приморско-Ахтарска, тоже по группам разделялись,

– подчеркнул представитель ПС.

Он также подчеркнул, что Силы обороны всегда отслеживают движение вражеских беспилотников. Кроме того, Игнат отметил эффективную работу мобильных огневых групп, отрабатывающих по враждебным объектам "всё лучше".

В заключение он подчеркнул, что Воздушные силы возлагают на мобильные огневые группы всех Сил обороны. Ведь украинским военным нужно беречь зенитные управляемые ракеты.

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