Ночь против 26 ноября не стала исключением – оккупанты атаковали Север и Восток Украины. Дроны Россия традиционно выпустила из своего Приморско-Ахтарска, пишет 24 Канал.

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Что известно о ночной атаке врага

Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне атаковали с юго-восточного направления 9 ударными БпЛА типа Shahed.

В результате боевой работы противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 8 вражеских беспилотников Shahed-131/136,

– объяснили военные.



ВСУ мощно отработали 26 ноября 2023 года

Где ВСУ сбивали вражеские дроны-камикадзе

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, какие последствия вражеской атаки на Севере Украины.

Сегодня ночью (26 ноября – 24 Канал) враг снова пытался прорвать прочную воздушную оборону Северной операционной зоны, запустив в сторону военных и гражданских объектов 6 дронов-камикадзе типа Shahed,

– рассказал Наев.

По словам генерал-лейтенанта, несмотря на очередную попытку противника, все воздушные цели уничтожили Силы обороны Украины. В частности:

три – мобильные огневые группы противовоздушной обороны Северной группировки войск;

еще два – на Сумском направлении, один из которых в небе над Полтавщиной.

В частности, в небе над Киевщиной уничтожен один ударный беспилотный летательный аппарат,

– заверил командующий.

Кроме того, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что в небе над регионом сбили два вражеских дрона. Их Воздушное командование "Восток" ликвидировало над:

Новомосковским;

Синельниковскими районами.

Кратко о предварительной атаке дронами