Ночь против 26 ноября не стала исключением – оккупанты атаковали Север и Восток Украины. Дроны Россия традиционно выпустила из своего Приморско-Ахтарска, пишет 24 Канал.
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Что известно о ночной атаке врага
Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне атаковали с юго-восточного направления 9 ударными БпЛА типа Shahed.
В результате боевой работы противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 8 вражеских беспилотников Shahed-131/136,
– объяснили военные.
ВСУ мощно отработали 26 ноября 2023 года
Где ВСУ сбивали вражеские дроны-камикадзе
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, какие последствия вражеской атаки на Севере Украины.
Сегодня ночью (26 ноября – 24 Канал) враг снова пытался прорвать прочную воздушную оборону Северной операционной зоны, запустив в сторону военных и гражданских объектов 6 дронов-камикадзе типа Shahed,
– рассказал Наев.
По словам генерал-лейтенанта, несмотря на очередную попытку противника, все воздушные цели уничтожили Силы обороны Украины. В частности:
- три – мобильные огневые группы противовоздушной обороны Северной группировки войск;
- еще два – на Сумском направлении, один из которых в небе над Полтавщиной.
В частности, в небе над Киевщиной уничтожен один ударный беспилотный летательный аппарат,
– заверил командующий.
Кроме того, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что в небе над регионом сбили два вражеских дрона. Их Воздушное командование "Восток" ликвидировало над:
- Новомосковским;
- Синельниковскими районами.
Кратко о предварительной атаке дронами
- Россия в ночь на 25 ноября выпустила по территории Украины 75 дронов-камикадзе типа "Шахед". Воздушные силы ВСУ рассказали, что основной целью врага был Киев.
- Так, в небе над Киевской областью наши военные сбили более 60 беспилотников. В КМВА заявили, что враг совершил самую массированную атаку дронами по столице с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
- Украинские военные сбили в небе над Украиной 74 беспилотника. К сожалению, в результате атаки оккупантов в Киеве есть повреждения, пять человек пострадали. Среди них есть один ребенок.