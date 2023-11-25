Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук рассказал, что почти 40% уничтоженных целей в их активе. Потому генерал отметил боевую работу мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины, пишет 24 Канал.

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Запущено около 75 ударных БПЛА типа Shahed-131/136. 71 – уничтожено противовоздушной обороной!

– заявил генерал-лейтенант.

Воздушные силы ВСУ рассказали, что 75 вражеских дронов враги запустили по Украине из:

российского Приморско-Ахтарского;

из района Курской области.

Основное направление удара – город Киев,

– заявили военные.

По их данным, подавляющее большинство дронов сбили в Киевской области. Однако наша противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести регионах Украины:

Киевской;

Сумской;

Днепропетровской;

Запорожский;

Николаевской;

Кировоградской областях.

Кроме того, в Днепропетровской области уничтожили также управляемую авиационную ракету Х-59.

Ориентировочно в 11:07 Воздушные силы сообщили уточненную информацию – противовоздушная оборона уничтожила 74 ударных беспилотника типа Shahed-131/136. То есть фактически все, за исключением одного вражеского дрона – 74 из 75.

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