Ніч проти 26 листопада не стала винятком – окупанти атакували Північ та Схід України. Дрони Росія традиційно випустила зі свого Приморсько-Ахтарська, пише 24 Канал.

Дивіться також Збили майже всі: ворог запустив по Україні 75 "Шахедів"

Що відомо про нічну атаку ворога

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни атакували з південно-східного напрямку 9-ма ударними БпЛА типу Shahed.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 8 ворожих безпілотників Shahed-131/136,
– пояснили військові.

Наслідки нічної атаки дронами 26 листопада
ЗСУ потужно відпрацювали 26 листопада 2023 року

Де ЗСУ збивали ворожі дрони-камікадзе

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв розповів, які наслідки ворожої атаки на Півночі України.

Сьогодні вночі (26 листопада – 24 Канал) ворог знов намагався прорвати міцну повітряну оборону Північної операційної зони, запустивши у бік військових та цивільних об'єктів 6 дронів-камікадзе типу Shahed,
– розповів Наєв.

За словами генерал-лейтенанта, попри чергову спробу противника, всі повітряні цілі знищили Сили оборони України. Зокрема:

  • три – мобільні вогневі групи протиповітряної оборони Північного угрупування військ;
  • ще два – на Сумському напрямку, один з яких у небі над Полтавщиною.

Зокрема, в небі над Київщиною знищено один ударний безпілотний літальний апарат,
– запевнив командувач.

Окрім того, глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що в небі над регіоном збили два ворожі дрони. Їх Повітряне командування "Схід" ліквідувало над:

  • Новомосковським;
  • Синельниківським районами.

Коротко про попередню атаку дронами

  • Росія у ніч проти 25 листопада випустила по території України 75 дронів-камікадзе типу "Шахед". Повітряні сили ЗСУ розповіли, що основною ціллю ворога був Київ.
  • Так, в небі над Київською областю наші військові збили понад 60 безпілотників. У КМВА заявили, що ворог здійснив наймасованішу атаку дронами по столиці з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
  • Українські військові збили у небі над Україною 74 безпілотники. На жаль, внаслідок атаки окупанти у Києві є пошкодження, п'ять людей постраждали. Серед них є одна дитина.