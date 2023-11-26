Ніч проти 26 листопада не стала винятком – окупанти атакували Північ та Схід України. Дрони Росія традиційно випустила зі свого Приморсько-Ахтарська, пише 24 Канал.
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Що відомо про нічну атаку ворога
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни атакували з південно-східного напрямку 9-ма ударними БпЛА типу Shahed.
В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 8 ворожих безпілотників Shahed-131/136,
– пояснили військові.
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Де ЗСУ збивали ворожі дрони-камікадзе
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв розповів, які наслідки ворожої атаки на Півночі України.
Сьогодні вночі (26 листопада – 24 Канал) ворог знов намагався прорвати міцну повітряну оборону Північної операційної зони, запустивши у бік військових та цивільних об'єктів 6 дронів-камікадзе типу Shahed,
– розповів Наєв.
За словами генерал-лейтенанта, попри чергову спробу противника, всі повітряні цілі знищили Сили оборони України. Зокрема:
- три – мобільні вогневі групи протиповітряної оборони Північного угрупування військ;
- ще два – на Сумському напрямку, один з яких у небі над Полтавщиною.
Зокрема, в небі над Київщиною знищено один ударний безпілотний літальний апарат,
– запевнив командувач.
Окрім того, глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що в небі над регіоном збили два ворожі дрони. Їх Повітряне командування "Схід" ліквідувало над:
- Новомосковським;
- Синельниківським районами.
Коротко про попередню атаку дронами
- Росія у ніч проти 25 листопада випустила по території України 75 дронів-камікадзе типу "Шахед". Повітряні сили ЗСУ розповіли, що основною ціллю ворога був Київ.
- Так, в небі над Київською областю наші військові збили понад 60 безпілотників. У КМВА заявили, що ворог здійснив наймасованішу атаку дронами по столиці з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Українські військові збили у небі над Україною 74 безпілотники. На жаль, внаслідок атаки окупанти у Києві є пошкодження, п'ять людей постраждали. Серед них є одна дитина.