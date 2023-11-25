Віталій Кличко повідомив, що кількість поранених у столиці зросла. Серед постраждалих є діти, пише 24 Канал.

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Що відомо про поранених людей на Київщині

Загалом, у результаті російської атаки на столицю постраждали 5 людей, серед них 11-річна дитина. Усі вони отримали медичну допомогу на місцях або в травмпункті, без подальшої госпіталізації,

– заявив мер Києва.

У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що наймолодшою постраждалою є 11-річна дитина. Найстаршому пораненому 65 років. Глава КМВА Сергій Попко розповів, що саме наразі відомо про стан поранених. Зокрема:

у трьох – гостра реакція на стрес;

у двох – різані рани кінцівок.

"Усім вчасно надана медична допомога", – запевнив посадовець.

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