Заметим, что в 00:04 в Киеве объявили воздушную тревогу. А позже местные власти сообщили, что в пригороде работает ПВО. Призываем не покидать укрытий. Это может спасти вам жизнь.

Читайте также Российские военные запустили "Шахеды": ударные дроны снова летят на Киевщину

Что известно о работе ПВО

В КГВА в 00:23 известили, что ударные дроны летят в направлении Киева. Следовательно, попросили не игнорировать воздушную тревогу.

А уже в 00:31 начальник КГВА Сергей Попко написал: "В пригороде Киева работает ПВО. Опасность продолжается. Находитесь в укрытиях!"

Массированная атака дронами 25 ноября

В ночь на 25 ноября российские захватчики нанесли массированную атаку дронами-камикадзе. Воздушные силы сделали практически невозможное – сбили 74 из 75 "Шахедов".

Утром 26 ноября Воздушные силы заметили, что зафиксировали пуски 75 дронов-камикадзе. Они летели из Приморско-Ахтарска и района Курской области. В основном оккупанты били по Киеву.

Они летели из Приморско-Ахтарска и района Курской области. В основном оккупанты били по Киеву. По имеющимся данным, противовоздушная оборона работала в не менее шести областях Украины. Речь идет о Киевской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, а также Кировоградской.

Украины. Речь идет о Киевской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, а также Кировоградской. Первоначально было известно, что удалось сбить 71 "Шахед". Большинство из них – в Киевской области. Кроме того, в Днепропетровской области уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59. Позже Воздушные силы уточнили данные. Заметили, что сбили еще три "Шахеда". В общей сложности уничтожили 74 из 75 запущенных дронов-камикадзе.

Отметим, что командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев констатировал, что почти 10 часов в ночь на 25 ноября работали мобильные огневые группы. Следует также понимать, что 53% от общего количества сбитых ударных дронов – заслуга мобильных огневых групп.

Государство-террорист совершило один из крупнейших пусков БПЛА типа "Шахед". В течение боя, который длился почти десять часов, бойцы мобильных огневых групп в Северной операционной зоне продемонстрировали мастерство по уничтожению враждебных целей. Большая часть вражеских беспилотников, а именно 53%, были уничтожены бойцами мобильных групп,

– говорится в сообщении.

Наев также поблагодарил каждого воина, защищающего наше государство. Он убежден, что мы одержим победу в войне, развязанной Россией.