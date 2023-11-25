Сообщение об угрозе удара ударными БПЛА поступило от Воздушных сил в 21:03. Немного позже стало известно, что беспилотники двигаются между Запорожской и Днепропетровской областями. Читайте дальше, где существует угроза атаки "Шахедами".
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Где существует угроза удара "Шахедами"
Воздушные силы предупреждают: "Двигавшаяся на Сумы группа, изменила направление на Миргород!"
Воздушные силы пишут: "Группы ударных вражеских БПЛА разделились и двигаются через Кременчуг в направлении Черкасс, а другие через Полтаву в направлении Сум".
Начальник КГВА Сергей Попко написал: "В пригороде Киева работает ПВО. Опасность продолжается. Находитесь в укрытиях!"
Сергей Попко: "Внимание! Ударные БПЛА в направлении Киева! Не игнорируйте воздушную тревогу!"
Воздушная тревога была объявлена также в Киеве. Призываем не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях.
По состоянию на 23:50, воздушную тревогу объявили на Запорожье, Днепропетровщине, Полтавщине, Черкасщине и Киевщине.
В Воздушных силах пишут также: "Группы ударных вражеских БПЛА в направлении Днепропетровской области!"
Воздушные силы пишут: "Группа ударных БПЛА в направлении Киева!"
Воздушные силы призвали жителей Черкасс находиться в укрытиях.
Воздушные силы пишут: "Несколько групп ударных БПЛА из временно оккупированного Мариуполя в направлении Запорожской области".
Известно, что группа БПЛА в Запорожской области летит в направлении Днепропетровской области.
В Воздушных силах написали: "Группы ударных БпЛА заходят в воздушное пространство Черкасской области с восточного направления".
Воздушные силы пишут: "Ударные БПЛА в Полтавской области, вероятно направление на Миргород!"
Мониторинговые каналы пишут, что в направлении Полтавщины оккупанты запустили ракету типа Х-59.
Воздушные силы сообщили об угрозе авиационного удара жителям Черниговской и Сумской областей.
По состоянию на 22.00 воздушную тревогу объявили в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
Воздушная тревога была объявлена также на Харьковщине. Там она связана с вероятной атакой авиацией региона, объясняют в Воздушных силах.
Воздушные силы: "Группы ударных БПЛА через Днепропетровскую область в направлении Полтавщины".
Мониторинговые каналы сообщают, что "Шахеды" пролетают через Запорожскую область в направлении Днепропетровской.
В воздушных силах отметили, что БПЛА фиксируют на границе Запорожской и Днепропетровской областей.
Воздушные силы предупредили жителей Запорожской области об угрозе ударных БПЛА.
В ночь на 25 ноября была массированная атака
Заметим, что в ночь на 25 ноября российские военные запустили рекордное количество "Шахедов". Зафиксировано 75 дронов-камикадзе, которыми оккупанты атаковали из Приморско-Ахтарска и района Курской области. Основным направлением удара был Киев.
Известно, что противовоздушная оборона работала в не менее шести областях нашей страны. Речь идет о Киевской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Кировоградской.
Сначала сообщалось, что удалось уничтожить 71 "Шахед". Большинство – в Киевской области. Также в Днепропетровской области уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59. А позже в Воздушных силах уточнили, добавив, что еще три "Шахеда" сбили. В общей сложности речь идет о 74 из 75 сбитых дронов-камикадзе.