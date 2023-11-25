Повідомлення про загрозу удару ударними БпЛА надійшло від Повітряних сил о 21:03. А трішки пізніше стало відомо, що безпілотники рухаються між Запорізькою та Дніпропетровською областями. Читайте далі, де існує загроза атаки "Шахедами".
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Де існує загроза удару "Шахедами"
Станом на 22:00 повітряну тривогу оголосили у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській і Полтавській областях.
Повітряну тривогу оголосили також на Харківщині. Там вона пов'язана з можливою атакою авіацією регіону, пояснюють у Повітряних силах.
Повітряні сили: "Групи ударних БпЛА через Дніпропетровську область в напрямку Полтавщини".
Моніторингові канали повідомляють, що "Шахеди" пролітають через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровської.
У Повітряних силах зазначили, що БпЛА фіксують на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.
Повітряні сили попередили мешканців Запорізької області про загрозу ударних БпЛА.
У ніч проти 25 листопада була масована атака
Зауважимо, що у ніч проти 25 листопада російські військові запустили рекордну кількість "Шахедів". Зафіксовано 75 дронів-камікадзе, якими окупанти атакували з Приморсько-Ахтарська та району Курської області. Основним напрямком удару було місто Київ.
Відомо, що протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях нашої країни. Мовиться про Київську, Сумську, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську та Кіровоградську.
Спочатку повідомляли, що вдалося знищити 71 "Шахед". Більшість – на Київщині. Також на Дніпропетровщині знищили керовану авіаційну ракету Х-59. А пізніше у Повітряних силах уточнили, додавши, що ще три "Шахеди" збили. Загалом йдеться про 74 з 75 збитих дронів-камікадзе.