Повідомлення про загрозу удару ударними БпЛА надійшло від Повітряних сил о 21:03. А трішки пізніше стало відомо, що безпілотники рухаються між Запорізькою та Дніпропетровською областями. Читайте далі, де існує загроза атаки "Шахедами".

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Де існує загроза удару "Шахедами"

22:00, 25 листопада Станом на 22:00 повітряну тривогу оголосили у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській і Полтавській областях.

21:56, 25 листопада Повітряну тривогу оголосили також на Харківщині. Там вона пов'язана з можливою атакою авіацією регіону, пояснюють у Повітряних силах.

21:54, 25 листопада Повітряні сили: "Групи ударних БпЛА через Дніпропетровську область в напрямку Полтавщини".

21:31, 25 листопада Моніторингові канали повідомляють, що "Шахеди" пролітають через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровської.

21:15, 25 листопада У Повітряних силах зазначили, що БпЛА фіксують на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.

21:03, 25 листопада Повітряні сили попередили мешканців Запорізької області про загрозу ударних БпЛА.

У ніч проти 25 листопада була масована атака

Зауважимо, що у ніч проти 25 листопада російські військові запустили рекордну кількість "Шахедів". Зафіксовано 75 дронів-камікадзе, якими окупанти атакували з Приморсько-Ахтарська та району Курської області. Основним напрямком удару було місто Київ.

Відомо, що протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях нашої країни. Мовиться про Київську, Сумську, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську та Кіровоградську.

Спочатку повідомляли, що вдалося знищити 71 "Шахед". Більшість – на Київщині. Також на Дніпропетровщині знищили керовану авіаційну ракету Х-59. А пізніше у Повітряних силах уточнили, додавши, що ще три "Шахеди" збили. Загалом йдеться про 74 з 75 збитих дронів-камікадзе.