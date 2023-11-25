Власне, у ніч проти 25 листопада ворог випустив 75 безпілотників по нашій державі. Вдалось збити 74 з них. Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв констатував, що мобільні вогневі групи працювали понад 10 годин.

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Робота вогневих груп по "Шахедах"

Важливо, що 53% від загальної кількості збитих цілей є заслугою якраз-таки мобільних вогневих груп. Як зазначив Наєв, йдеться про роботу відповідних бригад у складі протиповітряної оборони саме на Півночі України.

Держава-терорист здійснила один з найбільших пусків БпЛА типу "Шахед". Протягом бою, який тривав майже десять годин, бійці мобільних вогневих груп в Північній операційній зоні продемонстрували майстерність у знищенні ворожих цілей. Більша частина ворожих безпілотників, а саме 53%, було знищено бійцями мобільних груп,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв висловив подяку кожному воїну, що захищає нашу державу. Він переконаний, що ми переможемо у війні з Росією.

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