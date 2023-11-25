Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив, чому "Шахедам" вдається долітати до Києва чи Львова, пише 24 Канал. За його словами, після кожної атаки росіян українські військові складають карту прольоту чи то ракет, чи то дронів.

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Україні бракує засобів для протидії "Шахедам"

Відповідно військові вивчають, якими маршрутами летіли повітряні цілі, чи повторюють росіяни маршрути, чи роблять нові.

Як сказав Ігнат, українські військові аналізують інформацію й відповідно реагують. Зокрема, військові вивчають, як працювати на тому чи іншому маршруті, де посилюватися, де підтягнути додаткові засоби.

Спікер додав, що російські дрони не дарма кружляють по областях, вивчаючи слабкі місця ППО України. Ігнат вкотре зазначив, що прикрити всю територію України складно, оскільки площа держави складає понад 603 тисяч "квадратів".

За слова Ігната, мобільна вогнева група може забезпечити радіус збиття цілі на 1 – 2 кілометри. Відповідно він констатував, що Україні не вистачає засобів, щоб збивати "Шахеди" по їх маршруту.

Речник розповів, що наразі, попри постачання західних систем ППО і роботу радянських, державу доводиться захищати локально. Тобто захист зосереджений довкола міст, об'єктів інфраструктури, на напрямках, які Україні треба захистити.

Як сказав Ігнат, росіяни прекрасно це знають, тому направляють свої засоби повітряного нападу поміж зон, які прикриті.

Спікер розповів, що українські винищувачі Су-27 та МіГ-29 намагаються перехопити "Шахеди", але це дуже складно робити на техніці, яка не призначена для збиття БпЛА.

Ігнат заявив, що вирішити проблему можуть F-16 з потужними радарами та ракетами, які мають активні головки самонаведення.

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