Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона объяснил, почему "Шахедам" удается долетать до Киева или Львова, пишет 24 Канал. По его словам, после каждой атаки россиян украинские военные составляют карту пролета или ракет, или дронов.

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Украине не хватает средств для противодействия "Шахедам"

Соответственно военные изучают, по каким маршрутам летели воздушные цели, повторяют ли россияне маршруты, или делают новые.

Как сказал Игнат, украинские военные анализируют информацию и соответственно реагируют. В частности, военные изучают, как работать на том или ином маршруте, где усиливаться, подтянуть дополнительные средства.

Спикер добавил, что российские дроны не зря кружат по областям, изучая слабые места ПВО Украины. Игнат еще раз отметил, что прикрыть всю территорию Украины сложно, поскольку площадь государства составляет более 603 тысяч "квадратов".

По словам Игната, мобильная огневая группа может обеспечить радиус сбития цели на 1 – 2 километра. Соответственно, он констатировал, что Украине не хватает средств, чтобы сбивать "Шахеды" по их маршруту.

Спикер рассказал, что пока, несмотря на поставки западных систем ПВО и работу советских, государство приходится защищать локально. То есть защита сосредоточена вокруг городов, объектов инфраструктуры, на направлениях, которые Украине нужно защитить.

Как сказал Игнат, россияне прекрасно это знают, поэтому направляют свои средства воздушного нападения между прикрытыми зонами.

Спикер рассказал, что украинские истребители Су-27 и МиГ-29 пытаются перехватить "Шахеды", но это очень сложно делать на технике, не предназначенной для сбития БПЛА.

Игнат заявил, что решить проблему могут F-16 с мощными радарами и ракетами с активными головками самонаведения.

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