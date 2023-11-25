Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Следует отметить, что противовоздушная оборона этой ночью сбила почти все запущенные беспилотники.

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Детали ночной атаки

Юрий Игнат рассказал, что ночью дроны в Киев летели по двум направлениям. Это был Приморско-Ахтарский Краснодарского края, а также Курская область. Из Курской области беспилотники сразу полетели на Киев. А "Шахеды" с юго-восточного направления пытались "дождаться" другие группы, кружили своими классическими направлениями.

Таким образом они, кружа, ждали одновременного подхода с группой из Курска для того, чтобы одновременно нанести такой массированный удар по столице,

– рассказал Игнат.

Спикер подчеркнул, что ПВО ночью было сложно, однако все же она отработала по обеим группам запущенным БПЛА.

Что известно о ночной атаке