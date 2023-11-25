Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Следует отметить, что противовоздушная оборона этой ночью сбила почти все запущенные беспилотники.
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Детали ночной атаки
Юрий Игнат рассказал, что ночью дроны в Киев летели по двум направлениям. Это был Приморско-Ахтарский Краснодарского края, а также Курская область. Из Курской области беспилотники сразу полетели на Киев. А "Шахеды" с юго-восточного направления пытались "дождаться" другие группы, кружили своими классическими направлениями.
Таким образом они, кружа, ждали одновременного подхода с группой из Курска для того, чтобы одновременно нанести такой массированный удар по столице,
– рассказал Игнат.
Спикер подчеркнул, что ПВО ночью было сложно, однако все же она отработала по обеим группам запущенным БПЛА.
Что известно о ночной атаке
- В ночь на 25 ноября Россия запустила по Украине 75 ударных дронов, с которых удалось сбить 71. Известно, что подавляющее количество летело именно на Киев. По данным КГВА, там удалось ликвидировать 66 вражеских целей.
- Известно о повреждении инфраструктуры в результате атаки, а также о пострадавших. Пострадали 5 человек, в том числе 11-летний ребенок. Все они получили медицинскую помощь на местах или в травмпункте без дальнейшей госпитализации.
- В Минэнерго рассказали, что россияне обесточили воздушную линию во время атаки по Киеву. Оккупанты оставили без света 77 жилых домов, 120 учреждений в центральной части города.