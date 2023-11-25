Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Варто зазначити, що протиповітряна оборона цієї ночі збила майже всі запущені безпілотники.
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Дрони кружляли над Україною
Юрій Ігнат розповів, що вночі дрони на Київ летіли з двох напрямків. Це був Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю, а також Курська область. З Курської області безпілотники одразу полетіли на Київ. А "Шахеди" з південно-східного напрямку намагалися "дочекатися" інші групи, кружляли своїми класичними напрямками.
Таким чином вони, кружляючи, чекали одночасного підходу з групою з Курська для того, щоб одночасно завдати такого масованого удару по столиці,
– розповів Ігнат.
Речник наголосив, що ППО вночі було складно, однак все ж вона відпрацювала по обох групах запущених БпЛА.
Що відомо про нічну атаку
- В ніч на 25 листопада Росія запустила по Україні 75 ударних дронів, з яких вдалося збити 71. Відомо, що переважна кількість летіла саме на Київ. За данними КМВА, там вдалося ліквідувати 66 ворожих цілей.
- Відомо про пошкодження інфраструктури внаслідок атаки, а також про постраждалих. Постраждали 5 людей, серед них 11-річна дитина. Усі вони отримали медичну допомогу на місцях або в травмпункті, без подальшої госпіталізації.
- У Міненерго розповіли, що росіяни знеструмили повітряну лінію під час атаки по Києву. Окупанти залишили без світла 77 житлових будинків, 120 установ у центральній частині міста.