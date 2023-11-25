Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Варто зазначити, що протиповітряна оборона цієї ночі збила майже всі запущені безпілотники.

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Дрони кружляли над Україною

Юрій Ігнат розповів, що вночі дрони на Київ летіли з двох напрямків. Це був Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю, а також Курська область. З Курської області безпілотники одразу полетіли на Київ. А "Шахеди" з південно-східного напрямку намагалися "дочекатися" інші групи, кружляли своїми класичними напрямками.

Таким чином вони, кружляючи, чекали одночасного підходу з групою з Курська для того, щоб одночасно завдати такого масованого удару по столиці,

– розповів Ігнат.

Речник наголосив, що ППО вночі було складно, однак все ж вона відпрацювала по обох групах запущених БпЛА.

Що відомо про нічну атаку