️️Після російського обстрілу ударними дронами-камікадзе у Києві залишалися без світла 77 житлових будинків та 120 установ. Триває з'ясування причин.

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Під час атаки відключались повітряні лінії

Зранку 25 листопада під час масштабного обстрілу у столиці було знеструмлено повітряну лінію. Внаслідок цього без світла залишилися житлові будинки та установи у центральній частині міста.

Причини з’ясовують. Тривають роботи з відновлення.

Також під час обстрілу на Київщині відключалися повітряні лінії 330 кіловатів.

Попередня причина – пошкодження внаслідок обстрілу,

– мовиться в повідомленні.

Для з'ясування причин триває обстеження.

Росія зранку 25 листопада атакувала Київ