️️Після російського обстрілу ударними дронами-камікадзе у Києві залишалися без світла 77 житлових будинків та 120 установ. Триває з'ясування причин.
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Під час атаки відключались повітряні лінії
Зранку 25 листопада під час масштабного обстрілу у столиці було знеструмлено повітряну лінію. Внаслідок цього без світла залишилися житлові будинки та установи у центральній частині міста.
Причини з’ясовують. Тривають роботи з відновлення.
Також під час обстрілу на Київщині відключалися повітряні лінії 330 кіловатів.
Попередня причина – пошкодження внаслідок обстрілу,
– мовиться в повідомленні.
Для з'ясування причин триває обстеження.
Росія зранку 25 листопада атакувала Київ
- Про перші вибухи повідомили вже близько 5 ранку. Насправді перед цим також була інформація про ракету, яка рухалась у напрямку до столиці, однак вона припинила своє існування та не досягла цілі, тож ворог запустив по Україні "Шахеди". У Повітряних силах повідомили, що ця атака дрона наймасштабніша за кількістю випущених БпЛА.
- Відомо про руйнування у трьох районах Києва. Зокрема, у Голосіївському, Дніпровському та Солом'янському. У останньому також є й постраждалі внаслідок падіння уламків збитих дронів. Серед них 11-річна дівчинка.
- Варто зазначити, що уламки впали на багатоповерхівки. У Дніпровському районі відомо про руйнування другого поверху п'ятиповерхівки. Рятувальники проводили роботи із деблокування двох жінок, які опинились під завалами.