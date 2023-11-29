Силы обороны Юга рассказали, что в результате шторма в оккупированном Крыму упал "Шахед".

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В Крыму и России упали "Шахеды"

Защитники Юга рассказали, что один из "Шахедов" штормом отнесло в оккупированный Крым. На видео можно увидеть, что дрон лежит прямо на пляже.

В Крыму упал "Шахед": смотрите видео

В результате шторма в оккупированном Крыму упал ударный БПЛА типа "Shahed-131/136", который р*сня запускала по подконтрольному Украине югу страны,

– сообщили защитники юга.

Также журналист Денис Казанский заявил, что в Краснодарском крае тоже упал "Шахед", который оккупанты запускали во время сильного ветра.

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