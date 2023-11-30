Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он подчеркнул, что эти беспилотники все же летят по известным маршрутам, передает 24 Канал.
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В Воздушных силах сказали, куда пускают "Шахеды" оккупанты
Игнат отметил, что цели и объекты, которые российские захватчики хотят поражать, остаются неизменными. В частности, у них есть обширные списки, куда они стремятся пускать свои беспилотные летательные аппараты.
По мнению спикера, оккупантам известны цели, которые они должны поражать, а наши военные могут только догадываться, что это может быть.
Мы не можем официально об этом говорить, но это (могут быть – 24 Канал) и военные объекты, критическая инфраструктура наша. Обычно враг каждый "Шахед" программирует на ту или иную цель,
– сказал Игнат.
По его словам, эти "Шахеды" летят по известным маршрутам, хотя каждый раз россияне корректируют эти маршруты и меняют их для того, чтобы наши военные не ожидали беспилотников на направлении, на котором они летели буквально вчера.
"Собственно такие вещи происходят не впервые. Видим, что летят с юго-восточного направления. На этот раз и Приморско-Ахтарск, и оккупированный Крым, именно из этих направлений из двух летели "Шахеды", – подчеркнул спикер.
Он пояснил, что первая волна беспилотников была успешно уничтожена в Одесской области, а дальше противник по отработанной схеме применил по северным областям, а также на Западе. В частности, беспилотники долетели до Хмельницкой области, именно там, по словам Игната, россияне заканчивают свои маршруты, а наши военные добивают вражеские летательные аппараты.
Напоследок он подчеркнул, что мобильные огневые группы мощно отработали по "Шахедам" даже несмотря на то, что не все цели уничтожены, как это было в предыдущие сутки.
Оккупанты снова атаковали Украину "Шахедами"
- Ночью 30 ноября российская армия в очередной раз пустила по Украине свои беспилотники типа "Шахед". В результате в Хмельницкой области раздавались взрывы.
- Впоследствии стало известно, что в регионе работала противовоздушная оборона по вражеским объектам. В результате сбития обломки "Шахеда" упали на территории бывшего завода. К счастью, травмированных нет.
- В Воздушных силах уже утром отметили, что в целом враг пустил по Украине 20 беспилотников типа "Шахед". 14 летательных аппаратов уничтожили наши защитники неба.