У ніч з 2 на 3 грудня Росія випустила у бік України ударні БпЛА. Повітряні сили ЗСУ попередили українців про небезпеку.

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Що відомо про російську атаку