У ніч з 2 на 3 грудня Росія випустила у бік України ударні БпЛА. Повітряні сили ЗСУ попередили українців про небезпеку.

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Що відомо про російську атаку

23:46 У Чернігівській, Сумській та Полтавській областях оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

23:44 На Харківщині оголосили повітряну тривогу. Причина: ракетна небезпека.

23:25 ПС ЗСУ повідомили про рух чергової групи "Шахедів" з Херсонщини у північно-західному напрямку.

23:18 На Кіровоградщині оголосили повітряну тривогу.

23:17 Повітряні силу ЗСУ попередили, що російські ударні БпЛА з Миколаївщини рухаються у напрямку Кіровоградської області.

22:52 ПС ЗСУ повідомили про рух кількох дронів-камікадзе на Миколаївщині у західному напрямку.

22:30 Повітряні сили попередили про рух ворожих безпілотників з Херсонської області. Ударні дрони летіли у напрямку Миколаївської області.



22:28 На Херсонщині та Миколаївщині оголосили повітряну тривогу.