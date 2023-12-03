У ніч з 2 на 3 грудня Росія випустила у бік України ударні БпЛА. Повітряні сили ЗСУ попередили українців про небезпеку.
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Пізно ввечері 2 грудня Росія знову тероризувала Україну. Окупанти випустили декілька груп дронів-камікадзе.
У ніч з 2 на 3 грудня Росія випустила у бік України ударні БпЛА. Повітряні сили ЗСУ попередили українців про небезпеку.
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