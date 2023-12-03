Подробности ночной атаки и ее последствий рассказали в ОВА. Об этом пишет 24 Канал.

Кстати говоря Имеют большие списки, это и военные объекты, и инфраструктура, – Игнат об атаке "Шахедов"

Информации о пострадавших нет

Во время воздушной тревоги в Хмельницком районе работали силы противовоздушной обороны.

По состоянию на данный момент сообщений в соответствующие службы о пострадавших или повреждение инфраструктуры не поступало,

– отметили в ОВА в 09:04.

Также поблагодарили украинских защитников за оборону неба.

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Сколько враждебных целей сбили этой ночью