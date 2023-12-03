Подробности ночной атаки и ее последствий рассказали в ОВА. Об этом пишет 24 Канал.
Кстати говоря Имеют большие списки, это и военные объекты, и инфраструктура, – Игнат об атаке "Шахедов"
Информации о пострадавших нет
Во время воздушной тревоги в Хмельницком районе работали силы противовоздушной обороны.
По состоянию на данный момент сообщений в соответствующие службы о пострадавших или повреждение инфраструктуры не поступало,
– отметили в ОВА в 09:04.
Также поблагодарили украинских защитников за оборону неба.
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Сколько враждебных целей сбили этой ночью
- Утром в Воздушных силах сообщили, что оккупанты атаковали Украину 12 ударными беспилотниками и одной управляемой авиационной ракетой Х-59.
- "Шахеды" атаковали в несколько волн. Они заходили из-за оккупированной Херсонщины в Николаевскую область.
- Именно в Николаевской области, в зоне ответственности воздушного командования "Юг", ПВО сбила большинство вражеских дронов.
- Остальные – направлялись в северо-западном направлении. Их сбили в районе Староконстантинова в Хмельницкой области.
- Украинские защитники уничтожили 10 "Шахедов". Ракета Х-59 не достигла своей цели.