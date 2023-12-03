Наши военные смогли сбить большинство враждебных целей. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что ударные беспилотники атаковали в несколько волн, заходили из-за оккупированной Херсонщины в Николаевскую область.

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Что известно о ночной атаке россиян

Украинские военные рассказали, что оккупанты атаковали нашу страну в ночь на 3 декабря 2023 года:

12-ю ударными БпЛА типа Shahed – из района Приморско-Ахтарска;

управляемой авиационной ракетой Х-59 – из воздушного пространства Белгородской народной республики.

В результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожены 10 ударных БпЛА Shahed-136/131. Управляемая авиационная ракета Х-59 не достигла своей цели,

– заявили бойцы.

По их данным, большинство "Шахедов" уничтожили в зоне ответственности воздушного командования "Юг", а именно в Николаевской области. Остальные же дроны враг направил в северо-западном направлении. Их сбили в районе Староконстантинова Хмельницкой области.

Что известно о ночной атаке врага