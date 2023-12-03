Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, отметив, что на протяжении оккупации россияне используют его для снабжения боеприпасами и вывоза краденого зерна, металлолома и т.д.

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Боятся утечки информации

Как отметил Дудукалов, в свое время оккупанты оставили гражданских работников, работавших в Бердянском порту еще до войны. Но потом там предупредили, что им нужна только треть сотрудников. В самом порту много военных. Они не хотят утечки информации.

Известно, что на объекте находится боеприпасы и системы ПВО. В последнее время захватчики пытаются там обустроить укрытие. Также в порту есть сирена, извещающая местных о воздушной тревоге.

Обратите внимание! Бердянск находится в оккупации почти с начала полномасштабного вторжения России. Ранее Дудукалов рассказал, как россияне издеваются над украинцами в этом городе.

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Интересно, что оккупанты даже обустраивают определенные укрепления в порту. Это довольно странная идея.

Они немного там даже устроили укрепление. Интересно, потому что со стороны Таганрога ВСУ вряд ли будут атаковать порт в Бердянске. Но они верят в ВСУ. И реально роют окопы на берегу Азовского моря,

– сказал Дудукалов.

Ситуация в Бердянске: коротко