Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, отметив, что на протяжении оккупации россияне используют его для снабжения боеприпасами и вывоза краденого зерна, металлолома и т.д.
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Боятся утечки информации
Как отметил Дудукалов, в свое время оккупанты оставили гражданских работников, работавших в Бердянском порту еще до войны. Но потом там предупредили, что им нужна только треть сотрудников. В самом порту много военных. Они не хотят утечки информации.
Известно, что на объекте находится боеприпасы и системы ПВО. В последнее время захватчики пытаются там обустроить укрытие. Также в порту есть сирена, извещающая местных о воздушной тревоге.
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Интересно, что оккупанты даже обустраивают определенные укрепления в порту. Это довольно странная идея.
Они немного там даже устроили укрепление. Интересно, потому что со стороны Таганрога ВСУ вряд ли будут атаковать порт в Бердянске. Но они верят в ВСУ. И реально роют окопы на берегу Азовского моря,
– сказал Дудукалов.
Ситуация в Бердянске: коротко
- Недавно непогода добралась и до Бердянска. Оккупанты просто бросили на произвол судьбы местных жителей. Света там не было. Также фиксировали серьезные перебои с водой и теплоснабжением.
- В Бердянске регулярно случаются взрывы на военных объектах оккупантов. 22 ноября местные жители сообщали о работе ПВО возле города.
- 11 ноября в городе также были слышны взрывы. Тогда врагу прилетело по месту, где скучена разная военная техника врага.