Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал 24 Каналу, что происходит в городе. По его словам, жители Бердянска понемногу приходят в себя после непогоды.
Вашему вниманию Бердянск затапливает: шторм достиг Азовского моря
"Света нет, вода – с жесткими перебоями, теплоснабжение тоже. Люди просто оставлены на произвол судьбы, выживают как могут", – отметил Дудукалов.
Оккупанты не пытались ни предотвратить последствия этой непогоды, ни преодолеть их. Так, в свое время на Приморской площади вдоль моря ставили грузовые вагоны, чтобы сдержать воду. Теперь их просто нет – россияне украли, порезали на металл и увезли.
Потому более сотни домов подтоплено, еще сотня – пострадала другим способом, в том числе посрывало крыши.
Как выживают люди в оккупированном Бердянске
Местных осталось не так много, но они держатся вместе и стараются помогать друг другу.
Ходят друг к другу в гости, где есть вода, свет, чтобы зарядить гаджеты, приготовить поесть. Вместе ютятся,
– сказал Дудукалов.
По его словам, люди понимают, что от оккупационной администрации не дождутся ни помощи, ни ответов. Поэтому полагаются только на себя.
Непогода на оккупированных территориях: основное
- В Мариуполе кое-где критическая ситуация после шторма. Больше всего пострадали гражданские, оставшиеся без света и тепла. Однако досталось и оккупантам – в Седово и Мелекино позатапливало их базы.
- Непогода бурлила также в Крыму. Больше разрушений возле береговой линии, но также пострадали центральные районы. Учитывая штормовую опасность, 27 ноября объявили выходным.
- Кроме того, водой смыло первую линию обороны российских оккупантов в Евпатории. Так, даже природа борется против захватчиков.