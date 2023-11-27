В местных телеграмм-каналах пишут, что непогода бурлит и во временно оккупированном Бердянске. Ее последствия достаточно существенны для города. 24 Канал.
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Улицы затопило
В Бердянске затопило целые улицы, они фактически превратились в реки. Также в городе был настолько сильный ветер, что он свалил деревья. Ненастье принесло с собой существенные повреждения для инфраструктуры города, а также дополнительную работу для коммунальщиков.
В Бердянске лежат деревья: смотрите видео
Пять районов Бердянска подтоплены, средний уровень воды достигает 40 сантиметров. Особенно пострадали улицы Гостеприимного и Горького. По всему городу оборваны электросети и повалены деревья.
В Лисках, Слободке отсутствует электроснабжение. Также в некоторых районах нет воды.
Последствия непогоды в Бердянске существенные / Фото из телеграмм-каналов
В оккупированном Крыму бурлит ненастье
- С воскресенья, 26 ноября, на территории временно оккупированного полуострова бурлит мощное ненастье. Российские захватчики уже окрестили ее "штормом века". В результате непогоды без света уже остались почти полмиллиона жителей. Море выходит из берегов и затапливает улицы. Кстати, также смывает огневые позиции окупантов.
- Мощное ненастье началась во второй половине дня. Безумный вихрь посетил Севастополь. На море разыгрался мощный шторм. Мощное ненастье началось во второй половине дня. Безумный вихрь посетил Севастополь. На море разыгрался мощный шторм.
- В Керчи ураганный ветер свалил деревья на набережной. Самую набережную затопило. В Симферополе река Салгир из-за мощных дождей выходит из берегов, буря рушит ветки деревьев.