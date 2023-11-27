У місцевих телеграм-каналах пишуть, що негода вирує й у тимчасово окупованому Бердянську. Її наслідки доволі суттєві для міста, пише 24 Канал.

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Вулиці затопило

У Бердянську затопило цілі вулиці, вони фактично перетворились на річки. Також у місті був настільки сильний вітер, що він повалив дерева. Негода принесла із собою суттєві пошкодження для інфраструктури міста, а також додаткову роботу для комунальників.

У Бердянську лежать дерева: дивіться відео

П'ять районів Бердянська підтоплено, середній рівень води сягає 40 сантиметрів. Особливо постраждали вулиці Гостинна та Горького. По всьому місту обірвані електромережі та повалені дерева.

У Лісках, Слобідці відсутнє електропостачання. Також у деяких районах немає води.

Наслідки негоди у Бердянську суттєві / Фото із телеграм-каналів

У окупованому Криму вирує негода