У місцевих телеграм-каналах пишуть, що негода вирує й у тимчасово окупованому Бердянську. Її наслідки доволі суттєві для міста, пише 24 Канал.
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Вулиці затопило
У Бердянську затопило цілі вулиці, вони фактично перетворились на річки. Також у місті був настільки сильний вітер, що він повалив дерева. Негода принесла із собою суттєві пошкодження для інфраструктури міста, а також додаткову роботу для комунальників.
У Бердянську лежать дерева: дивіться відео
П'ять районів Бердянська підтоплено, середній рівень води сягає 40 сантиметрів. Особливо постраждали вулиці Гостинна та Горького. По всьому місту обірвані електромережі та повалені дерева.
У Лісках, Слобідці відсутнє електропостачання. Також у деяких районах немає води.
Наслідки негоди у Бердянську суттєві / Фото із телеграм-каналів
У окупованому Криму вирує негода
- З неділі, 26 листопада, на території тимчасово окупованого півострова вирує потужна негода. Російські загарбники вже охрестили її "штормом століття". Внаслідок негоди без світла вже залишилися майже півмільйона жителів. Море виходить з берегів і затоплює вулиці. До речі, також змиває вогневі позиції окупантів.
- Потужна негода почалася у другій половині дня. Шалений вихор завітав до Севастополя. На морі розігрався потужний шторм. Потужна негода почалася у другій половині дня. Шалений вихор завітав до Севастополя. На морі розігрався потужний шторм.
- У Керчі ураганний вітер повалив дерева на набережній. Саму набережну затопило. У Сімферополі річка Салгир через потужні дощі виходить з берегів, буря валить гілки дерев.